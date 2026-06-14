6月28日18時30分放送の『テレ東音楽祭 2026 夏』（テレビ東京系）出演アーティスト第1弾として、IMP.、相川七瀬、ano、A ぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、DA PUMP、知念里奈、超ときめき宣伝部、中西保志、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、MAX、南野陽子、宮沢和史、モナキが発表された。【写真】A ぇ! groupに超とき宣も！『テレ東音楽祭』出演アーティスト第1弾をチェック