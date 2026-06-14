8月4日に発売される日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』より、マイアミで撮影されたキュートなもぐもぐカットが解禁された。【写真】サーフボードを抱える水着オーシャンショットも！藤嶌は、2006年8月7日生まれ、北海道出身の19歳。2022年9月、日向坂46に四期生として加入し、24年5月発売、日向坂46の11thシングル『君はハニーデュー』で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル『絶対的第六感』で初の表題