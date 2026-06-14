WBA世界バンタム級タイトルマッチボクシングのWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦が13日（日本時間14日）、米アリゾナ州グレンデールで行われた。前世界スーパーフライ級3団体統一王者の“バム”ことジェシー・ロドリゲスが、王者アントニオ・バルガス（ともに米国）に挑戦。6回TKO勝ちを収め、3階級制覇を達成した。王者バルガスに挑戦したバム。2回終了間際にはバルガスの連打を浴び、3回も押し込まれるシーンが目立ち、