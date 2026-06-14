インスタグラム更新米大リーグのドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で左膝の炎症から「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。第1打席で復活の14号先頭打者アーチを放った。チームは7-1で快勝。試合後に更新されたインスタグラムには思わぬ1枚を投じていた。欠場明けの一戦で先頭打者アーチを放つなど、3打数1安打1打点3四球で勝利に貢献した大谷。試合終了からおよそ2時間45分後、インス