◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島のサンドロ・ファビアン外野手が２戦ぶりにスタメン出場する。前日１３日の同戦はベンチスタートで出場なし。８番に入った。５勝目を狙う先発・岡本駿投手は持丸泰輝捕手とバッテリー。２カードぶり勝ち越しを目指す。広島のスタメンは以下の通り。１（右）名原２（中）大盛３（二）菊池４（一）坂倉５（指）モンテロ６（三）佐々木