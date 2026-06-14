◆カーリング日本選手権最終日（６月１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子の決勝は、昨年覇者のＳＣ軽井沢クが、女子のロコ・ソラーレの弟分ロコ・ソラーレを６―５で破って、２年連続１２度目の優勝を果たした。昨年と同カードとなった頂上決戦。第１Ｅは複数点を取られるピンチだったが、フォースの柳沢李空がダブルテイクを決めて円内にある相手の石をはじき出す好ショットでブランクエンドに。序盤から激しい攻防が繰