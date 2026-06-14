【Greco RG550】（紅睡蓮イハラトヲイ晴れて20歳）2度にわたってTalboの自慢をしてきたものです。先日やっと誕生日を迎えまして、友人からとても素晴らしいギターをプレゼントしていただきました。その名も｢Greco RG550｣。そう、リッケンバッカーの4001、4003のシェイプをギターに落とし込んだモデルです。もちろん本家からも｢480｣、｢481｣、｢483｣とさん種類出ています。その中でも｢483｣というモデルがずっと欲しかったのですが