女優・木村多江の近影が反響を呼んでいる。１４日までに自身のインスタグラムを更新し「今日も素晴らしい日になると信じて」とつづると、白地にカラフルな模様があしらわれた長袖ニットにデニム生地のスカートを合わせたコーデで、大きく伸びをしたり体を横にひねったりする姿などをアップした。この投稿には「あら可愛い」「色々なポーズありがとうございます」「多江さん身体動かしてリフレッシュですね」「素敵な日になり