気象庁は、5月末から防災気象情報を大きく変えました。改善の目的は「住人の避難をすすめるため」です。命を守る重要な情報ですので、何回かに分けて改善点を説明します。今回は、新しくできた「危険警報」と「避難行動」についてです。 危険警報とは 今回、新たに「レベル3 警報」と「レベル5 特別警報」の間に、「レベル4 危険警報」が設けられました。これはみなさんが避難を検討するとき、より判断しやすくするた