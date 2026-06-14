◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１４日・京セラドーム大阪）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が、２試合連続ベンチスタートとなった。この日も木浪が三塁に入り、先発は移籍後５度目の古巣戦に臨む西勇。今季初めて坂本とバッテリーを組み、２カードぶりの勝ち越しを目指す。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅高寺２番・二塁中野３番・左翼森下４番・右翼