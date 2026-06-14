メ～テレ（名古屋テレビ） コンビニエンスストアの駐車場で車の試乗ができるイベントが三重県で開かれています。 「ファミリーマート」は、三重トヨタ自動車と共同で駐車場にミニバンなどを展示し、試乗することができるイベントを開いています。 普段、カーディーラーに足を運びづらいと感じる人にも気軽にミニバンを見てもらおうと、3月に続き2回目の開催です。 イベントは三