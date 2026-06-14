Original Loveが、デビュー35周年記念日である本日6月14日にニューシングル「愛はアカリ」を配信リリースした。Original Love は、1991年6月14日にシングル「DEEP FRENCH KISS」でメジャーデビュー。以来、数々の楽曲を世に送り出し、世代とジャンルを跨ぎながら日本のロック、ポップスをオルタナティブな姿勢で更新し続けている。35周年を迎えるにあたり、シングル「ワイルド・ヒューマニティー」、EP「From a South Island」(Ori