６人組女性ボーカルグループ「ＬｉｔｔｌｅＧｌｅｅＭｏｎｓｔｅｒ」の公式サイトが１４日に更新され、メンバーの結海がこの日参加予定だった新曲のリリースイベントを欠席すると発表した。同グループは１１日に、ＭＡＹＵが体調不良により一定期間活動休止すると報告し、５人体制で活動することを発表したばかり。ファンからは心配する声が寄せられている。公式サイトで「【ご案内】結海６月１４日（日）リリースイベ