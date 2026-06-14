ハラハラドキドキ！今、小さな男の子のチャレンジがSNSユーザーの視線を釘付けにしている。 【写真】ああ！落ちそう！でも我慢して見守るのが大切 話題となっているのは、umi.さん（@seaflatphoto1）が投稿した、1歳10カ月になるお子さんが自分の昼食を運ぶ様子を捉えた写真。 小さな手でトレイをしっかりと握り、慎重に歩を進めるお子さんの姿が写っている。慎重に運ぶ気迫が伝わるが、器はトレイの端ギリギリまで