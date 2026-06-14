名古屋市守山区で13日夕方、自転車に乗っていた78歳の女性が大型ダンプにはねられ死亡しました。13日午後4時半ごろ、守山区瀬古1丁目の路上で自転車に乗っていた近くに住む無職の柴本紀代子さん(78)が大型ダンプにはねられました。柴本さんは当初意識はありましたが、およそ8時間後に容態が急変し、搬送先の病院で死亡しました。死因は出血性ショックでした。大型ダンプを運転していたのは57歳の会社員の男性で、道路沿い