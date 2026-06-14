モロッコMFアイユーブ・ブアディがブラジル戦で圧巻プレーモロッコ代表は現地時間6月13日に2026年北中米ワールドカップ（W杯）のグループC第1節でブラジル戦と対戦し、1-1のドローに終わった。この試合でモロッコMFアイユーブ・ブアディが公式戦デビューを飾ったなか、圧巻プレーに「え、モロッコの6番18歳？」と驚きの声が寄せられ、反響を呼んでいる。18歳のブアディは2021年にフランス1部リールの下部組織に加入し、23年に1