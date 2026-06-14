オールスター、PK戦ではパネンカを失敗Jリーグオールスターが6月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、J1WESTは一時2点をリードしていた3位決定戦で同点に追い付かれ、PK戦の末に敗れた。J1WESTで12分に途中出場したMF香川真司は、ファーストプレーでPKを決めたものの、サドンデスのPK戦では4人目のキッカーを務めたが、失敗した。FW木村勇大がエリア内で倒されてPKを獲得したタイミングで、両チームが選手交代。J1WES