14日午前、松本市の住宅地でクマ1頭が目撃されました。警察が警戒に当たりましたが、発見には至っておらず、周辺の住民に対し注意を呼び掛けています。14日午前9時ごろ、松本市宮渕で「クマがいた」と、警察に通報がありました。通報を受けた警察官が現場付近に駆け付け、周辺の警戒に当たりましたが、発見には至っていません。近所の人「怖いですね。（対策グッズが売り切れ）購入するというより、配布とか行政の方で考えてくれた