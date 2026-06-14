サッカー北中米ワールドカップの優勝候補に挙げられるイングランド代表チームがベースキャンプ移動過程で訓練装備を盗まれる悪材料を迎えた。ESPNとBBCなどによると、米ミズーリ州カンザスシティ警察は12日、カンザスシティに到着したイングランド代表チームの車から一部の装備が消えた事件を捜査中だと明らかにした。警察は容疑者2人を逮捕して調べている。イングランド代表チームは米フロリダ州パームビーチで事前キャンプをしな