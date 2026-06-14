サッカー北中米ワールドカップのスタジアムで韓国人ユーチューバーに向けた人種差別的行動がとらえられ議論が起きている。問題の行動をした男性はメキシコの地域団体会長であるとされ、現地でも批判世論が拡散する雰囲気だ。登録者数660万人を持つユーチューバー「イノニャン」は12日、メキシコのグアダラハラスタジアムで開かれた韓国とチェコのグループリーグ第1戦を観覧した後、自身のユーチューブチャンネルに「ワールドカップ