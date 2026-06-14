NPB（日本野球機構）は14日、公示を発表。DeNAは京田陽太選手を抹消し、宮下朝陽選手を登録しました。京田選手は前日13日のロッテ戦に「8番・ショート」でスタメン出場。DeNAはこの日、試合序盤から打線が奮起しており、2回には京田選手に2度打席が回りましたが、この2度目の打席ポテンヒットを放つと、そのまま途中交代となりました。この時の京田選手は少し足を気にするそぶり。スタッフらとともに自ら歩いてベンチに下がりまし