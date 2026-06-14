高市早苗首相は11日、7月の原油調達について前年実績の約10割を確保できるめどが立ったと明らかにした。ホルムズ海峡を経由せずに「全量調達できるようになった」と強調し、2028年3月末まで石油の安定供給が可能になったと示した。 関連記事：日本政府がメキシコに原油輸出の拡大要請「国全体で必要な量は確保できている」と強調 このたびの中東情勢により、日本への影響は図り知れず“オイルショック”の再来ともいわれ、ま