プロ野球・ロッテは14日、ポランコ選手を1軍登録、田中晴也投手、廣畑敦也投手、山粼剛選手の登録を抹消しました。ポランコ選手は家族の出産のために5日に一時帰国し、慶弔休暇特例の対象選手として抹消されていました。抹消された田中投手は前日のDeNA戦で先発しましたが2回途中7失点で敗戦投手となりました。ここまで10試合に先発し1勝5敗、防御率4.83となっています。同じく抹消の廣畑投手は前日のDeNA戦で3番手として登