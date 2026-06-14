◇カーリング日本選手権最終日（2026年6月14日横浜BUNTAI）男子決勝が行われ、SC軽井沢クがロコ・ソラーレを6―5で破り、大会2連覇を果たした。2次予選リーグ4位から決勝トーナメントに進出したSC軽井沢クは、前日のプレーオフでコンサドーレに、準決勝でSC軽井沢クジュニアに勝ち決勝に進出。ロコ・ソラーレとの決勝では3―3で迎えた第6エンドに1点をスチールして勝ち越すと、4―4の第8エンドには2点を追加。そのまま逃