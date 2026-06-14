【JリーグオールスターDAZN CUP】J2J3EAST-A 1−0 J2J3WEST-B（6月13日／MUFGスタジアム）【映像】チームメイトに身ぐるみ剥がされる一部始終J2J3EAST-AのMF田中パウロ淳一（栃木シティ）が、ムードメーカーらしい振る舞いを見せた。優勝決定直後に披露したまさかの“パンイチ”姿に、ファンは大爆笑している。6月13日、17年ぶりとなるオールスターゲーム「JリーグオールスターDAZN CUP」が開催された。決勝はJ1チームを破って