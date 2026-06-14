タレントの若槻千夏（42）が13日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。野望を語った。ブランド「WCJ」をプロデュースしながらバラエティの第一線で活躍している若槻。お笑い芸人の永野が「モチベーションって何なんですか？」と聞くと、「めちゃくちゃ現役でやって、めちゃくちゃ現役のままスポンサーになりたいんですよ」と野望を語った。「現役でスポンサーもやりたい」と明言。「好きな番組作りたい