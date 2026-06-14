「ロッテ−ＤｅＮＡ」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が１４日のロッテ戦を欠場することになった。痛めていた右ハムストリングの状態が良くないという。牧は４月２４日の巨人戦で右太もも裏を肉離れ。今月４日に復帰し、前日１３日のロッテ戦では５号３ランを放っていた。相川監督は「牧がちょっと症状が良くないというところで、きょう上がりにしなければいけない。もう一度、検査しなければ