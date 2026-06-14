女優の真野恵里菜が13日に自身のアメブロを更新。夫でプロサッカー選手の柴崎岳のシーズンが終了しオフに入ったことを報告し、家族で久しぶりにお泊まりディズニーランドを訪れたエピソードを明かした。【映像】真野恵里菜、夫と我が子と愛犬との家族ショットこの日、真野は「夫のシーズンが終わってオフに入ったので、久しぶりに泊まりでディズニーランドへ行ってきました！」と報告。パークを訪れた際のコーディネートについ