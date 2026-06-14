犬が『丸くなって眠る』理由５選 愛犬の寝姿を見ていると、日によって姿勢が違うことに気づきませんか。その中でも、丸まって眠ることの多い犬はたくさんいます。なぜ犬たちは、丸まって眠ることが多いのでしょうか。ここでは、犬が丸くなって眠る理由を見ていきましょう。 1.体温を逃さないため まず考えられる理由として、体温を逃さないために丸まって眠っている可能性があります。特に肌寒い冬場やクーラ