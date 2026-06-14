アーティスト、石村嘉成さんと父親の和徳さんの講演会がきのう（13日）、香川県観音寺市のハイスタッフホールで開かれました。 【写真を見る】動物画家 石村嘉成さんと父親・和徳さんの講演会「知識ある愛を持って療育を」【香川・観音寺市】 鮮やかな色彩の動物アートで知られる、石村嘉成さんです。講演会は、共生社会の実現を目指す観音寺市が主催しました。 2歳で自閉症と診断された嘉成さん。父親の和徳