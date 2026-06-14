小学生を対象にしたフットサルの大会「EXILE CUP 2026」が岡山市南区で開かれています。 【写真を見る】EXILE 橘ケンチさんや元サッカー日本代表のラモス瑠偉さんも「相手にリスペクトをもって、マナーを守って、暴れて」小学生のフットサル大会「EXILE CUP 2026」【岡山】 ダンス＆ボーカルグループ・EXILEが所属するLDH JAPANが社会貢献の一環としたはじめた全国大会で、岡山市内で歯科医院向けのシス