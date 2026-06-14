現地６月13日に開催された北中米Ｗ杯のグループC第１節で、28年ぶり出場となるスコットランド代表と52年ぶり出場のハイチ代表がボストン・スタジアムで対戦した。立ち上がりから主導権を握ったスコットランドは開始７分に決定機を創出。左サイドからのロバートソンのクロスにマクトミネイがヘッドで合わせるも、枠を捉えられない。17分には、右サイドからのドークのパスに反応したマクトミネイが、強烈なダイレクトシュートを