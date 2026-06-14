All About ニュース編集部は5月20日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「玉森裕太出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「玉森裕太の出演作で好きな作品」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：『信長のシェフ』（ケン） ／82票2位にランクインしたのは、『信長のシェフ』（テレビ朝日系）です。この作品は、人気漫画を原作に2013年に放送現代のフレンチレス