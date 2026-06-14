言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、室内の調度品、居酒屋のメニュー、そして職人の包丁さばきという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□え□□ねお□□りヒント：学校の教室にある、ノートを広げてペンを握るときに使