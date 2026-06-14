◇プロ野球セ･パ交流戦西武ー巨人（6月14日、ベルーナドーム）巨人は前日の試合を欠場した佐々木俊輔選手が、都内の病院で右脇腹の骨挫傷と診断されたと発表しました。佐々木選手は10日の楽天戦で右脇腹にデッドボールを受けました。3日後の13日に患部の痛みを訴えたため、すぐさま病院へ。骨挫傷を負った場合、痛みが出るまで数日かかるのが一般的だとされています。14日の試合もベンチ外となった佐々木選手。1軍登録は抹消され