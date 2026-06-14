◇MLBドジャース7−1ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド)ドジャースは山本由伸投手が大記録に迫る快投をみせ、大谷翔平選手も先頭打者ホームランを放つなど、ホワイトソックスに快勝となりました。「左膝の炎症」で前日は欠場した大谷選手が1番DHで復帰。いきなり右腕ショーン・バーク投手のストレートをとらえ、出場3試合連続となる今季14号の先頭打者ホームランを放ちます。さらにマックス・マンシー選手の15