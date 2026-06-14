アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた合意が14日に署名される予定だとSNSに投稿しました。一方で、核開発問題など、アメリカとイランの主張には依然、隔たりがみられます。トランプ大統領は13日、SNSへの投稿で、イランは「もはや核兵器を望んでおらず、 核兵器を保有することはないだろう」とした上で、戦闘終結に向けた合意が14日に署名され、その直後からホルムズ海峡が開放されるとの見通しを示しました。