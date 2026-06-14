◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)男子ネーションズリーグ(NL)は現地13日、日本は中国を3−1(25−23、25−22、20−25、25−21)で下し、3連勝を飾りました。郄橋藍選手が両チーム最多21得点をマーク。キャプテンの石川祐希選手も12得点をあげて、開催地中国のアウェーの中できっちり勝利をつかみました。日本はこれで3連勝となり、第1週の最終戦でスロベニアと激突。スロベニアはここ