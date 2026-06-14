タレントで会社役員のボビー・オロゴン容疑者（60）が、今年4月、千葉県内の民家で女性に性的暴行を加えたとして、きょう（14日）逮捕されました。不同意性交の疑いで千葉県警に逮捕されたのは、タレントのボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者（60）です。警察によりますと、ボビー・オロゴン容疑者には今年4月21日、千葉県内の民家で女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。