元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。実は楽屋が「目、疲れるな」と思っていた事務所の大先輩を実名で明かす場面があった。ピンクが好きでピンク色にまみれているというリスナーから「自分でちょっとおかしいのかもと思ったり思わなかったり。紫好きの松岡さんも身の回り紫だらけになったりしてますか？」というメッセージが寄せられた。松岡は「紫まみれにはなってな