クレイジーケンバンドの横山剣（65）が14日、バンド公式インスタグラムを通じ、9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを悼んだ。「中村玉緒さんがご逝去されました。玉緒さんには本当に可愛がっていただきました」と報告。「ご長女の真粧美さんと一緒にライヴにもよく来てくださり、お会いするたびにその明るさと優しさに触れ、たくさんの元気をいただきました」と続け「いつも笑顔で声をかけ