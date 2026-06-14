女優の比嘉愛未（40）が14日、都内で初のエッセー集「またね。」の発売記念会見を行った。淡いクリーム色のドレス姿で登場。「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」など、気になる25のテーマに分けて本音をつづった、10日発売のエッセー集をPRした。会見の途中には、この日が40歳の誕生日とあって、サプライズで花束が贈られ「ありがとうございます。わー、キレイ！うれしいですね」と、満面の笑みを見せて大喜びし