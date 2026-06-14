宅配便で送った荷物や届くはずの荷物が紛失すると、「代金は戻ってくるのか」「運送会社に請求できるのか」と不安になります。2万円の品物であれば、決して小さな損失ではありません。多くの宅配便では、紛失や破損に対する補償制度があります。 ただし、必ず全額が補償されるとは限らず、利用した配送サービス、荷物の内容、梱包状態、申告のタイミングなどによって扱いが変わります。まずは慌てず、伝票番号と配送