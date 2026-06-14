“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』の続編について、プロデューサーのグレアム・キングがTHE RIVERの取材に応じ、マイケル役はジャファー・ジャクソンの続投を前提にしていることを明かした。 『Michael／マイケル』は、ジャクソン5の一員として才能を見出された幼少期から、世界最高のエンターテイナーへと駆け上がっていくマイケルの半生を描く伝