マイケル・ジャクソンの生涯を描く映画『Michael／マイケル』は、観客にとってなじみ深い“あの姿”から幕を開ける。黒い衣装に身を包んだ「バッド」時代のマイケル。だが、カメラが最初に捉えるのは、その顔ではなく、後ろ姿だ。 THE RIVERのインタビューに応じたプロデューサーのグレアム・キングと、主演のジャファー・ジャクソンが、本作の冒頭シーンと撮影初日の舞台裏を語った。 A