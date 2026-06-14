米メディア「ファンサイデッド」は１３日（日本時間１４日）、「ＭＬＢの意外なトレンド」として３割打者が急増していることを取り上げた。１２日（同１３日）時点で３割打者はア・リーグで４人、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手（３割５厘）ら１１人の総勢１５人もいる。ア・リーグのトップは３割２分９厘のヤンディ・ディアス（レイズ）、ナ・リーグは３割４分２厘のオット・ロペス（マーリンズ）となっている。昨