MUSIC AWARDS JAPAN2026 国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）が、6月13日に開催。その授賞式で、全78部門の最優秀作品/アーティストが発表された。以下、全78部門の最優秀作品＆アーティスト。【主要６部門】＜最優秀楽曲賞＞怪獣 ／ サカナクション＜最優秀アーティスト賞＞Mrs. GREEN APPLE＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞HANA＜最優秀アルバム賞＞Prema ／ Fujii Kaze＜Best Global H