イングランド代表チームが盗まれたスパイクなどの用具を取り戻していたことが分かった。ＢＢＣなど複数の英メディアが日本時間１４日に報じた。米フロリダ州マイアミで合宿をしていたイングランド代表は１３日午後、ベースキャンプ地の米ミズーリ州カンザスシティーに入った。盗難事件が起きたのは選手が移動する１日前の１２日夜。先にトレーニング用具を運んでいた車両が荒らされ、ボールやスパイクが盗まれた。現地警察は