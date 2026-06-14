新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年９月に横浜アリーナで開催された人気2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のさとみによる６年ぶりのワンマンライブ『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ』より、最終公演「-Period-」を「ABEMA PPV」にて６月19日（金）20時より独占放送する。 『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ』は、2025年９月に横浜アリーナで開催された、「すとぷり」のピンク色担当・さと