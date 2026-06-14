岡谷市の自動車学校で14日、アメリカ製の大型バイクなどに試乗できるイベントが開かれています。岡谷市の岡谷自動車学校では、大型バイクの試乗会が開かれています。大型バイクの魅力を知ってもらおうと企画され、アメリカ製のハーレーダビッドソンなど13台が用意されました。教習所のコースを使うため、普通二輪免許があれば試乗でき、午前中は約100人が参加しました。参加者は教官に先導され、約1キロのコ